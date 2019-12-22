Москва, , 09:15 — REGNUM В день зимнего солнцестояния, благодаря наклону оси вращения планеты, Солнце находится на наибольшем угловом удалении от небесного экватора, что делает ночь того полушария, в котором это происходит, самой короткой в году. В Северном полушарии это явления приходится на 22 декабря (21 декабря во время високосного года). Во многих странах мира данная дата связана с определёнными традициями, некоторые из которых приведены ниже.

В России эта дата была праздником и называлась по имени одного из славянских богов Коляда. В этот день в языческие времена было принято колядовать — то есть ходить по улицам с праздничными песнями (колядками) в масках животных. Главным символом праздника являлось колесо, которое обозначало собою Солнце, начинавшее набирать силу после со дня Коляды, его поджигали и пускали с горы. Праздник был связан с земледелием.

Также в эту ночь принято было гадать и ставить на стол угощение для усопших, потому что считалось, что в этот день исчезает грань между физическим и потусторонним миром. Эти традиции частично сохранились в народе и в христианские времена, когда праздник Коляды стал Сочельником, и о его праздновании можно прочитать, к примеру, в гоголевской «Ночи перед Рождеством».

В Исландии в день зимнего солнцестояния отмечают праздник Йолль, что в переводе со скандинавского означает «колесо». Он также был связан с земледелием и ведет свои традиции из языческих времен. Во времена Средневековья в этот праздник было принято жечь на полях костры, этим благословляя будущий урожай.

Дети в Йолль ходили по домам и носили символические дары в виде гвоздики и яблок, лежавших в корзинах из ветвей вечнозелёных растений и стеблей пшеницы, посыпанных мукой. Яблоки представляли солнце, ветви символизировали бессмертие, стебли пшеницы изображали урожай, а мука означала успех, свет и жизнь. Дома украшались падубом, омелой и плющом как снаружи, так и внутри для того, чтобы пригласить природных духов принять участие в празднике.

Кроме этого, в Исландии верят в йольского кота, питомца великанши-людоедки Грилы, который представлялся с огненными глазами, огромным, размером с быка и с таким же аппетитом. Он приходил к непослушным детям, лентяям и тем, кто не приготовился к празднику.

В Китае в день зимнего солнцестояния празднуется Дунчжи, который является одним из важнейших праздников годового цикла. Он связан с концепцией баланса инь и ян, от которого зависит космическая гармония, так как считается, что с увеличением светового дня после зимнего солнцестояния энергия ян начинает расти.

На Дунчжи собирается вся семья. В Южном Китае родственники едят сладкий суп с рисовыми клёцками танъюань, в Северном — пельмени. В старину в этот день также требовалось приносить жертвы в храмах предков. Однофамильцы, собравшись в храме, посвящённом общему предку, после жертвы устраивали совместный пир.