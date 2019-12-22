Тбилиси, , 09:27 — REGNUM Протестную акцию возле здания парламента Грузии в Тбилиси организовала 21 декабря грузинская «Хартия журналистской этики». Об этом сообщает с места событий корреспондент агентства «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналиста, протестующие заявили, что власти страны не реагируют на нападения представителей СМИ должным образом, чем поощряют подобные правонарушении в дальнейшем. Сообщается что участники акции скандировали: «Расследуй!».

"Мы все ждем, что со стороны властей последует быстрое реагирование на это, будут задержаны и наказаны те люди, которые так грубо обращаются с представителями очень уважаемой и важной профессии. Однако в то же время мы видим и то, что этот процесс затягивается», — заявил представителям агентства один из участников акции Георгий Таргамадзе.

Как передавало ИА REGNUM, летом грузинские националисты напали в Тбилиси на российских журналистов, когда те брали интервью. По данному случаю возбуждено уголовное дело, но результатов пока нет.