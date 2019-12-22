Луцк, Украина, , 08:47 — REGNUM Глава Волынской епархии так называемой Православной Церкви Украины «митрополит» Луцкий и Волынский Михаил анонсировал проведения рождественского богослужения в соответствии с «новоюлеанским» календарем 25 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Волынской епархии «Православной Церкви Украины».

По словам иерарха в этот день (25 декабря) можно начинать рождественские празднования, «акцентируя внимания не на конкретной дате», а на событии прихода в мир Спасителя (Иисуса Христа) и периоде с 25 декабря по 7 января.

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В пресс-службе также напомнили, что инициатива данного решения исходила изначально от группы прихожан данной структуры, которые в ноябре текущего года обратились к «митрополиту» Михаилу с просьбой отпраздновать Рождество Христово 25 декабря при этом не отказываясь от празднования Рождества 7 января. Тогда, как напомнили в пресс-службе данной епархии «ПЦУ», глава Волынской епархии заявил, что может одобрить данную просьбу.

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ИА REGNUM напоминает, ранее глава «ПЦУ» Епифаний также заявлял о возможности в будущем перенести празднование Рождества Христова на 25 декабря, если «это будет воспринимать украинский народ».

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