Гори, , 09:29 — REGNUM Митинг в честь дня рождения Иосифа Сталина провели члены «Коммунистической партии Грузии» и другие активисты на малой родине бывшего советского лидера в Гори 21 декабря. Об этом сообщает агентство «Новости-Грузия».

По данным журналистов, около сотни человек начали шествие от дома-музея Сталина до центральной площади. Участники мероприятия несли красные флаги, а также портреты Иосифа Сталина, Владимира Ленина, Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Отмечается, что на некоторых активистов были шарфы и шапки с надписью: «СССР».

В завершении мероприятия прошел митинг, на котором участники потребовали восстановить памятник Сталину, демонтированный в бытность президентом Грузии Михаила Саакашвили. Также прозвучало требование восстановить дипломатические отношения с Россией, которые прекращены с 2008 года.

Напомним, Иосиф Сталин (настоящая фамилия — Джугашвили) по официальной версии родился 21 декабря 1879 года. С 1924 года до своей смерти в 1953 году был руководителем СССР.