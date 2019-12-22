Киев, , 08:19 — REGNUM С нового года украинских силовиков всех уровней будут обучать английскому языку, заявил заместитель начальника генерального штаба ВСУ Сергей Наев, сообщило BBC.

«Все военнослужащие, начиная от солдата до генерала, будут постепенно изучать английский язык, чтобы знать и уметь использовать штабные документы», — рассказал он.

Кроме того, английский язык позволит им взаимодействовать с западными специалистами во время международных учений.

Знание английского языка станет обязательным условием для тех, кто хочет сделать карьеру в ВСУ.

«Будет предоставляться преимущество тому офицеру или сержанту, который знает английский язык», — добавил Наев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Алексей Журавлёв предположил, что на Украине английский язык могут сделать вторым государственным.

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