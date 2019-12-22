Киев, 22 декабря 2019, 08:19 — REGNUM С нового года украинских силовиков всех уровней будут обучать английскому языку, заявил заместитель начальника генерального штаба ВСУ Сергей Наев, сообщило BBC.
Кроме того, английский язык позволит им взаимодействовать с западными специалистами во время международных учений.
Знание английского языка станет обязательным условием для тех, кто хочет сделать карьеру в ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Алексей Журавлёв предположил, что на Украине английский язык могут сделать вторым государственным.
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