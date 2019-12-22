Москва, , 07:53 — REGNUM Перерасчет пенсии уволившихся пенсионеров производится в России с 2016 года. Механизм индексации 22 декабря объяснил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в интервью «Российской газете».

По его словам, после увольнения показатель индексации высчитывается путём умножения индивидуальных пенсионных коэффициентов на их актуальную стоимость. В 2020 году она составит 93 рубля. Затем к полученной сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты (5 686,25 рубля в 2020 году).

Дроздов добавил, что сегодня зарплата работающих пенсионеров соответствует среднему уровню по России, то есть примерно 40 тысячам рублей.

Читайте также: Пензенская журналистка в третий раз спросила президента о пенсиях

Читайте ранее в этом сюжете: Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий