Тбилиси, , 08:11 — REGNUM Политического мотива у подозреваемого в нападении на Цотне Гамсахурдию не было. Такое заявление сделал 21 декабря адвокат задержанного Роман Надирадзе после того, как пообщался со своим подзащитным, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Он категорически предупредил меня, чтобы я ничего не говорил. Ничего не могу сказать против его интересов. Политического мотива нет», — рассказал Надирадзе.

Адвокат также сообщил, что обвинение его клиенту пока не выдвинули.

Как передавало ИА REGNUM 19 декабря в Тбилиси на сына экс-президента Грузии Звиада Гамсахурдии Цотне было совершено нападение, после которого его с тяжелыми ранами госпитализировали, и в настоящее время врачи борются за жизнь пострадавшего. По данному делу полиция задержала пятерых подозреваемых, из которые трое пытались покинуть страну. Одного из них подозревают в покушении на убийство, остальных — в том, что они не сообщили о преступлении.

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