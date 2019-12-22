Апиа, , 07:15 — REGNUM По меньшей мере 79 человек стали жертвами эпидемии кори на Самоа, 22 декабря сообщает правительство государства на странице в Twitter.

Согласно данным властей страны, на Самоа с начала вспышки кори, зафиксированной в середине октября, было выявлено 5520 случаев заболевания. Отмечается, что прививки получили уже 94% населения государства, которое насчитывает 200 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря власти Самоа сообщали о 70 погибших от вспышки кори жителей островного государства.

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