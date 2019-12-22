Москва, , 05:58 — REGNUM Постоянная комиссия по свободе информации и правам Совета по правам человека (СПЧ) обратилась в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России с просьбой расследовать задержания журналистов во время освещения событий, связанных с нападением на здание ФСБ на Лубянке. Соответствующее заявление комиссия разместила 21 декабря на сайте совета.

В СПЧ привели несколько примеров задержаний, которые, по их мнению, проводились необоснованно, поскольку журналисты выполняли свои профессиональные обязанности.

«Комиссия… считает недопустимым применение силы по отношению к журналистам, равно как и нецензурную брань в их отношении», — говорится в заявлении.

Ранее следователям удалось восстановить хронологию атаки жителя Московской области Евгения Манюрова на сотрудников ФСБ на Лубянке в Москве.

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