Москва, , 00:28 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко заинтересовался вызовом на поединок со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова, назвав его флешмобом на своей странице в Instagram.

«Флэшмоб «вызови Емельяненко на бой» дошёл и до моего друга Рамзана. Ахмат Сила!» — написал Емельяненко под видео Кадырова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кадыров сообщил о своей решимости вызвать на поединок Емельяненко. У своих подписчиков в Instagram глава Чечни спросил о том, на какой арене бой будет наиболее зрелищным. Напомним также, что Емельяненко в прошлом являлся бойцом клуба «Ахмат».

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