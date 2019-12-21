Москва, , 22:53 — REGNUM Строительные работы по возведению участка южного дублера Кутузовского проспекта от Аминьевского шоссе до Минской улицы в Москве вышли на финишную прямую. Об этом 21 декабря сообщается на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин отметил, что сейчас происходит оформление и согласование соответствующей документации.

«Мы надеемся, что у нас получится оформить все необходимые бумаги до конца этого года и сдать объект автомобилистам», — заявил глава Стройкомплекса.

По его словам, второй участок автомагистрали от Минской улицы до Третьего транспортного кольца будет полностью построен в начале 2020 года, что даст возможность запустить транспортное движение по всему Южному дублеру, которому присвоят название «проспект Генерала Дорохова».

Ранее ИА REGNUM сообщало, после ввода южного дублера Кутузовского проспекта загруженность Мичуринского проспекта и улицы Мосфильмовской на западе Москвы снизится на 5 и 11% соответственно.

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