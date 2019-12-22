Санкт-Петербург, , 00:35 — REGNUM В Петербурге вечером 21 декабря торжественно встретили всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга. Он прибыл на ослепительной сказочной ракете, зажёг главную городскую ёлку на Дворцовой площади, дал старт традиционному забегу «дедов-морозов» и в целом новогодним праздникам в городе.

Встреча Всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга Дарья Драй © ИА REGNUM

На площади Деда Мороза встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров, жители и гости города.

Специальная «детская комиссия» доложила губернатору и Деду Морозу о полной готовности новогоднего убранства Северной столицы к главному зимнему празднику.

«Город очень красиво украшен. И впереди еще много интересного», — сказал Александр Беглов и пригласил всех на Манежную площадь, где работает Рождественская ярмарка.

Поздравив всех собравшихся петербуржцев и туристов, Дед Мороз зажег огни на главной городской елке и объявил о начале новогодних праздников.