Екатеринбург, , 22:17 — REGNUM В Екатеринбурге в восьмой раз стартовал международный фестиваль «Не темно», который проводится в день зимнего солнцестояния. Как сообщили организаторы мероприятия корреспонденту ИА REGNUM в первый день праздника, мероприятие посетили около 6 тыс гостей.

Помимо российских художников, свои световые инсталляции представили мастера из Австрии, Германии, Польши, США, Туниса и Финляндии. На мероприятии также присутствовали представители иностранных консульств, расположенных в Екатеринбурге.

Фестиваль впервые прошёл в удалённых от центра мегаполиса местах — на Уктусе и в квартале «Шишимская горка» (ул. Гостелло, 25). На мероприятии было представлено более 20 инсталляций.

Отметим, что фестиваль проводится в рамках проекта «Визуальная экология «новых» территорий», который получил президентский грант в размере 4,2 млн рублей.

Напомним, что международная акция «Не темно» проходит в Екатеринбурге 21 и 22 декабря с 18:00 до 22:00 по местному времени. Для удобства гостей из центра города организован автобусный маршрут, который отправляется в 18:00.