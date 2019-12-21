Москва, , 20:54 — REGNUM На Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы планируется возвести дополнительную станцию «Южный порт». Об этом 21 декабря сообщается на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

По словам заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, данное решение было принято в связи с реконструкцией и развитием промышленной зоны «Южный порт», на территории которой планируется возведение жилых районов.

«По нашим оценкам, она (станция «Южный порт» — Ред.) сможет принять первых пассажиров уже до конца 2023 года», — сказал Марат Хуснуллин.

Как сообщало ИА REGNUM, Люблинско-Дмитровскую линию московского метро продлят до поселка Северный к 2023 году. На новом участке салатовой ветки появится три новых станции: «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово» и «Физтех» («Поселок Северный»).

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