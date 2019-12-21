Москва, , 17:18 — REGNUM Проект реконструкции Рижского грузового двора в Москве предполагает создание на его территории большой пешеходной зоны и сквера. Об этом 21 декабря сообщается на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

По словам заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, предложение японского консорциума Nikken Sekkei, который стал победителем конкурса на проект развития промышленной зоны, предполагает проведение полноценного благоустройства территории, где кроме строительства штаб-квартиры АО «РЖД», офисных помещений и жилых зданий, будут созданы пешеходные зоны и разбит сквер с озеленением.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москвы власти столицы и АО «РЖД» планируют осуществить деятельность по градостроительному развитию большинства заброшенных железнодорожных грузовых дворов, находящихся в центре города.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве РЖД планирует развитие и переустройство пустующих грузовых дворов