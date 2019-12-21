Москва, , 16:30 — REGNUM В России в среднем новогодний стол будет стоить 6430,78 рубля, это на 2,74% дороже, чем в 2018 году. Об этом 21 декабря сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата.

По данным Росстата, сыры подорожали в среднем на 11,17%, сливочное масло — на 10,36%, апельсины — на 10,87%. Вместе с тем подешевели свежие огурцы (на 8,96%) и красная икра (на 4,97%).

Для жителей Москвы новогодний стол в среднем обойдется в 7933,34 рубля. Дешевле всего новогоднее застолье обойдется жителям Ингушетии — 3,5 тыс. рублей, дороже всего — жителям Чукотки (9528 рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Росрыболовстве сообщили, что цены на красную рыбу и икру перед Новым годом ожидаются стабильными из-за большого улова. Ситуация на рыбном рынке нормальная, был большой вылов лососевых. Для неурожайного года объём вылова был рекордным — 500 тыс. тонн. Такой результат — третий за всю историю лососевой путины, отметили в ведомстве.

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