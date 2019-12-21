Москва, , 16:13 — REGNUM В течение трех лет в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) Москвы планируется возвести порядка 200 км автодорог. Об этом 21 декабря сообщается на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

По словам заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, в Новой Москве планируется построить крупные автомагистрали и транспортные развязки местного значения, которые позволят улучшить доступность населенных пунктов, входящих в ТиНАО.

«Уже в ближайшие дни в районе Саларьево планируем сдать в эксплуатацию участок дороги, связывающий Варшавское и Калужское шоссе», — уточнил глава Стройкомплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин заявил, что дороги в ТиНАО уже разгрузились на 10%, а среднее время в пути на территории Новой Москвы сократилось на 16%. Длина улично-дорожной сети Новой Москвы к 2035 году превысит 2 тысячи километров.

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