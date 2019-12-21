Донецк, 21 декабря 2019, 16:02 — REGNUM За прошедшую неделю с 12 по 19 декабря в рядах вооруженных сил Украины было зафиксировано двадцать восемь случаев дезертирства киевских боевиков. Об этом 20 декабря в ходе брифинга заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики. Заявление представителя ДНР опубликовано на сайте оперативного командования ДНР.
Как говорится в сообщении, среди этих случаев были зафиксированы случаи самовольного оставления военных частей в том числе с оружием. В 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде позиции покинули три боевика, в 128-й бригаде — пять силовиков, в 28-й — трое военных, в 56-й — двое, в 92-й — шестеро, в 58-й — пятеро, в 59-й — четыре боевика. Пятеро киевских боевиков покинули позиции ВСУ с оружием в руках.
Источник сообщает, что в качестве факторов, приведших к увеличению числа случаев дезертирства, отмечаются неуставные отношения, а также снижение уровня материального обеспечения частей и неудовлетворительные условия быта.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за минувшую неделю по сообщению Народной милиции Донецкой народной республики было зафиксировано шестнадцать случаев не боевых потерь раненными и погибшими в рядах ВСУ.
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