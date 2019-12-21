Донецк, , 16:02 — REGNUM За прошедшую неделю с 12 по 19 декабря в рядах вооруженных сил Украины было зафиксировано двадцать восемь случаев дезертирства киевских боевиков. Об этом 20 декабря в ходе брифинга заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики. Заявление представителя ДНР опубликовано на сайте оперативного командования ДНР.

Как говорится в сообщении, среди этих случаев были зафиксированы случаи самовольного оставления военных частей в том числе с оружием. В 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде позиции покинули три боевика, в 128-й бригаде — пять силовиков, в 28-й — трое военных, в 56-й — двое, в 92-й — шестеро, в 58-й — пятеро, в 59-й — четыре боевика. Пятеро киевских боевиков покинули позиции ВСУ с оружием в руках.

Источник сообщает, что в качестве факторов, приведших к увеличению числа случаев дезертирства, отмечаются неуставные отношения, а также снижение уровня материального обеспечения частей и неудовлетворительные условия быта.

«Одним из факторов, толкающих боевиков сбежать с позиций, является коррупция в вопросах предоставления отпусков по личным обстоятельствам. Так, в соединениях ООС для того, чтобы убыть домой к примеру, для похорон близких родственников, военнослужащему нужно заплатить комбригу от ПЯТИ до ДЕСЯТИ тысяч гривен. Для того, чтобы уехать к тяжелобольному родственнику сумма взятки начинается уже с ДВЕНАДЦАТИ тысяч гривен. Наиболее развита коррупция, по нашим данным, в 10-й огшбр, 56-й омпбр и 92-й омбр», — информирует источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за минувшую неделю по сообщению Народной милиции Донецкой народной республики было зафиксировано шестнадцать случаев не боевых потерь раненными и погибшими в рядах ВСУ.

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