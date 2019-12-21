Донецк, , 15:28 — REGNUM За период с 13 по 19 декабря в результате нарушения режима прекращения огня украинскими боевиками один военнослужащий Донецкой народной республики погиб, двое были ранены. Об этом говорится в сообщении уполномоченного по правам человека в Донецкой народной республики Дарьи Морозовой, опубликованном 20 декабря.

Девятнадцатого декабря в Новоазовском районе в результате обстрелов двое военнослужащих Республики 1990 и 1992 года рождения получили ранения. Также сообщается, что в указанный период (13−19 декабря) в результате обстрелов киевскими боевиками территории ДНР, один защитник Республики погиб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, киевские силовики восемь раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Республики 175 боеприпасов.

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