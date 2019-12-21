Одесса, Украина, , 15:15 — REGNUM В качестве основной версии причиной пожара в здании одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса названо возгорание бытового электрического оборудования на третьем этаже здания. Об этом со ссылкой на правительственную комиссию по расследованию данного чрезвычайного происшествия сообщил 21 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своем telegram-канале.

Источник сообщает, что когда пожар распространился, то находящиеся в здании не смогли эвакуироваться ввиду того, что один из выходов был закрыт. Основными причинами пожара, как отмечается, стало пренебрежительное отношение к правилам противопожарной безопасности начальства и сотрудников колледжа. Непосредственных виновников происшествия и причины пожара установит суд.

Как сообщил премьер-министр Украины после увольнения начальника областного ГСЧС и его заместителя, был назначен новый председатель главного управления ГСЧС, им стал Вадим Шулюк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне были уволены начальник ГСЧС в Одесской области и его заместитель.

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