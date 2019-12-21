Красноярск, , 15:15 — REGNUM Совсем негодным, который не только не спасёт положение с насилием в семье, а усугубит ситуацию и поставит под угрозу саму семью назвал законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия» митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Глава красноярской митрополии подчеркнул, что церковь серьёзно относится к вопросу о насилии в семье «знает и изучает и воспринимает его уже многие столетия». И считает, что этот вопрос ни в коем случае нельзя замалчивать.

По мнению Пантелеимона, для реального решения проблемы насилия требуются «колоссальные усилия», в которых должны участвовать «и богословы, и священники, и психологи, и психиатры, и юристы, а может и весь народ».

Предлагаемый же закон, как считает митрополит Красноярский и Ачинский, «совсем негодный», который только усугубит ситуацию.

То, что происходит в мире, по его мнению, давно не несёт человечеству прогресса и процветания, но в России ещё возможно говорить «с позиции морали, нравственности и человеческой внутренней силы самосохранения нашей нации и каждого из нас».

«Этот же закон [который продавливается во исполнение требований Стамбульской конвенции] может взорвать и межнациональное, и межрелигиозное, и межполовое [взаимоотношение] и превратиться в некий реальный монстрообразный вопрос, который не только предъявит насилие, но и уничтожит Россию как таковую», — подытожил Пантелеимон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в Красноярской митрополии РПЦ прошёл круглый стол, организованный Красноярской митрополией РПЦ и Общероссийской общественной организацией защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление».

Участники обсуждения, среди которых были священники, представители общественных организаций и объединений, правоохранительных и надзорных органов, депутаты, юристы, пришли к мнению, что законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия» в принципе не должен вноситься в Государственную Думу, как несостоятельный и разрушительный.

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