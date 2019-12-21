Бузулук, Оренбургская область, , 14:41 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер исполнил мечту семилетней участницы акции «Елка желаний». Среди детских желаний было желание семилетней Софьи Евдокимовой из города Бузулук Оренбургской области, которая написала, что мечтает приехать в Великий Устюг и познакомиться с Дедом Морозом.

Денис Паслер исполнил ее желание, познакомив Софью и других детей-инвалидов в Бузулуке с настоящим Дедом Морозом в сосновом бору, украшенном как в резиденции в Великом Устюге, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря президент РФ Владимир Путин присоединился к добровольческой акции «Елка желаний»: на стенде благотворительного проекта «Мечтай со мной» Владимир Путин и лидеры добровольческого движения наугад выбрали по одному из вывешенных на елке желаний.

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