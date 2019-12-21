Тбилиси, , 14:19 — REGNUM Родные грузинского врача Важи Гаприндашвили, осужденного в Южной Осетии за нарушение границы, продолжит добиваться его освобождения. Об этом 21 декабря сообщил председатель Ассоциации адвокатов Грузии Давид Асатиани, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Формально существует 10-дневный срок для обжалования этого так называемого решения, однако, это так называемое решение, которое больше является карательным документом, чем приговором, пока что адвокатам не передано», — сказал Асатиани.

Он предположил, что передача решения произойдет на следующей неделе, после чего юристы примут решение, по каким процедурам продолжать дело.

Как передавало ИА REGNUM, Гаприндашвили был задержан на территории Южной Осетии в ноябре. 20 декабря он был признан виновным в преднамеренном нарушении границы и осужден на год и девять месяцев лишения свободы. В Грузии суд называют незаконным и отрицают факт нарушения границы, так как не признают независимости Южной Осетии. Между тем, адвокаты из Грузии принимают активное участие в судебных «незаконных», «так называемых» и «карательных» процедурах, защищая интересы Гаприндашвили.

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