Тбилиси, , 14:22 — REGNUM Гражданскую панихиду по подростку, который покончил с собой, посетила 21 декабря президент Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов панихида проходит в Тбилиси, в храме св. Георгия. Грузинский лидер выразила соболезнования родным погибшего. Отмечается, что на церемонии присутствовали и другие политики.

Как передавало ИА REGNUM, 15-летний подросток решил покончить жизнь самоубийством после двух допросов в полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело, следователю, проводившему допросы, предъявлено обвинение в давлении на несовершеннолетнего.

Подробности трагедии рассказала глава Службы государственного инспектора Грузии Лонда Толорая.

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