Луганск, , 14:01 — REGNUM Коммунальное предприятие «Попаснянский районный водоканал» полностью прекратило подачу воды с насосной станции ЗФС-3, расположенной на оккупированной Киевом территории ЛНР. Подача была прекращена с 2:00 21 декабря. Об этом 21 декабря сообщается в пресс-службе предприятия «Лугансквода».

Вследствие прекращения водоснабжения без воды остались города Первомайск, Стаханов, Киров и населенный пункт Брянка, а также иные прилегающие населенные пункты.

Пресс-служба предприятия также сообщает, что будет организовано перераспределение объемов воды в указанные города посредством переключений на объектах водоснабжения. Таким образом в городах Алчевск, Перевальск, Антрацит и Красный Луч до 50% будет сокращено водоснабжение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, девять населенных пунктов Луганской народной республики остались без воды в результате аварии на подконтрольной Киеву территории.

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