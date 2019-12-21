Купертино, США, , 13:19 — REGNUM Американская компания Apple перевела в публичный режим программу выплаты вознаграждений за обнаружение уязвимостей в программном обеспечении. Об этом сообщается в блоге компании.

Система выплаты вознаграждений за поиск ошибок в программах Apple действует с 2016 года, однако прежде вознаграждение выплачивалось только приглашённым специалистам. Сейчас Apple открыла эту программу для всех специалистов в области кибербезопасности.

Также Apple расширила список продуктов, охватываемых программой. Если раньше вознаграждение выплачивалось только за обнаружение ошибок в операционной системе iOS, то теперь эта программа включает iCloud, iPadOS, macOS, tvOS и watchOS.

Например, специалист, который обнаружит ошибку, позволяющую обойти экран блокировки мобильного устройства, получит вознаграждение до $100 тыс. Такую же сумму Apple готова выплатить за уязвимость, дающую доступ к сервису iCloud.

Самыми прибыльными ошибками для специалистов будут те, которые позволяют злоумышленникам получить доступ к устройству Apple без каких-либо действий со стороны пользователя. Максимальная выплата за обнаружение уязвимости в ядре программного обеспечения на новейшем оборудовании составляет $1 млн. Также выплаты увеличиваются на 50% при обнаружении уязвимости в бета-версии программы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре компания Google повысила размер вознаграждений за обнаружение уязвимостей в программных продуктах компании. Максимальный размер выплаты в рамках программы Google также составляет $1,5 млн. Такую сумму компания готова выплатить за обнаружение уязвимости в модуле безопасности Titan M, который используется в смартфонах Pixel 3 и Pixel 4.

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