Самара, , 13:25 — REGNUM После вмешательства прокуратуры станции метро «Победа» и «Советская» в Самаре стали более доступными для инвалидов. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, на станциях метрополитена «Победа» и «Советская» отсутствовали мобильные подъемные устройства, а кассы метро не были оснащены устройствами усиления звука.

По данному факту сотрудники прокуратуры обратились в суд Самары и потребовали обязать МП «Самарский метрополитен» оснастить подземные переходы оборудованием, которое необходимо инвалидам.

Отмечается, что МП «Самарский метрополитен» в ходе рассмотрения искового заявления судом в добровольном порядке исполнил требования прокуратуры в полном объеме.

Читайте ранее в этом сюжете: В истории с гибелью подростка с ДЦП и его матери в Удмуртии нашли виноватых