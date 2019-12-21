Тбилиси, , 13:26 — REGNUM В чем заключается главная задача Национальной гвардии Вооружённых сил Грузии рассказал грузинский Министр обороны Ираклий Гарибашвили на торжественном параде, посвященном 29-й годовщине основания департамента гвардейцев. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба Минобороны.

«Самая главная задача армии — это создание действенной и эффективной резервной системы», — сказал Гарибашвили.

Он также отметил, что сильная гвардия гарантирует надежную обороноспособность страны.

Национальная гвардия была создана 20 декабря 1990 года. Сначала ее подразделения являлись основой Вооруженных сил Грузии. С 2000 года в Нацгвардии проведены структурные изменения, теперь ее задачи сводятся к учету призывников, помощи спасателям в случае стихийных бедствий и проведению торжественных церемоний.