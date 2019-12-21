Киев, , 12:21 — REGNUM 41% доходов одного домохозяйства на подконтрольной Киеву территории расходуется на продукты питания и безалкогольные напитки. Об этом свидетельствуют данные государственной службы статистики Украины за третий квартал текущего года. Статистические данные были опубликованы ведомством 20 декабря.

Кроме того, по данным ведомства, на оплату коммунальных услуг, гражданами Украины за указанный период было потрачено 11,6% совокупного дохода.

ИА REGNUM напоминает, что указанный период (третий квартал года) включает такие месяцы, как июль, август, сентябрь, которые являются теплым периодом года, в котором в услуги ЖКХ не включена такая существенная статья расходов, как оплата отопления.

10% доходов за указанный период граждане Украины направили на оплату услуг транспорта. 5,5% — на охрану здоровья. На алкоголь, табачные изделия и наркотические препараты, как отмечает ведомство, тратится 7,9% совокупного дохода домохозяйства. Почти 5% (4,9%) тратится на одежду и обувь, а 3,9% — на отдых и культуру. Менее всего граждане Украины тратят на образование — 1,1%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14% семей на Украине тратят на оплату услуг ЖКХ более половины суммы совокупного месячного дохода.

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