Обухов, , 11:33 — REGNUM В Обуховском районе Киевской области должностным лицам местного городского совета (город Обухов) сообщено о подозрении по факту незаконной продажи земельных участков, в результате чего предварительная сумма нанесенного ущерба составила более 4 млн гривен. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба службы безопасности Украины.

В ведомстве сообщили, что местный городской голова совместно с начальниками земельного и юридического отделов, членами исполкома горсовета и депутатом еще одного горсовета области вывели из собственности общины один гектар земли. Это было сделано под видом реализации программы по обеспечению земельными участками участников карательной операции на Донбассе, а также переселенцев.

«Участок, оформленный на подставных лиц местного обслуживающего кооператива, злоумышленники передали киевскому застройщику под строительство элитного коммерческого жилья. Прибыль от продажи квартир в жилом комплексе должна была осесть в карманах чиновников», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что из-за действий чиновников более 500 человек остались без социального жилья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во Львовской области сотрудники банка похитили со счетов клиентов более полутора миллионов гривен.

Читайте также: На Украине пятеро сотрудников банка похитили у клиентов более 1,5 млн грн