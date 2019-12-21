Самара, , 11:02 — REGNUM Погода в новогоднюю ночь стала известна в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, температура воздуха в Самаре с 31 декабря на 1 января составит от — 5 до — 7 градусов. При этом в городе будет идти небольшой снег.

Отмечается, что в новогоднюю ночь для жителей и гостей города подготовили несколько праздничных площадок. Одна площадка расположена на площади Куйбышева, на которой установили светящиеся иллюминации и елки с медиагирляндами. Кроме этого, будут работать каток и усадьба Деда Мороза.

Новогодний концерт начнет свою работу в 21:30 часов. В полночь начнется лазерное шоу, а в час ночи будет запущен фейерверк.

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