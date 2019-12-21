Тбилиси, , 10:53 — REGNUM Депутаты городского собрания Тбилиси (сакребуло) 20 декабря сняли с должности главы комиссии по охране окружающей среды своего коллегу Эрекле Кухианидзе, который ранее на своей странице в соцсети Facebook опубликовал свое негативное мнение в адрес врача, задержанного на территории Южной Осетии и его жены. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

По данным журналистов, Кухианидзе пришел на заседание, где его сняли с должности с дочерью.

«Мне крайне тяжело слышать о принятом решении, — сказал депутат, ставший опальным. — Это политический процесс».

Он также заявил, что не хочет сдавать депутатский мандат. Это он объяснил тем, что был выбран народом.

Как передавало ИА REGNUM, Кухианидзе критически отозвался о поступке грузинского врача Важа Гаприндашвили, задержанного и осужденного в Южной Осетии, а также о том, как на его задержание отреагировала его жена. Свое мнение депутат опубликовал в Facebook. В итоге началась компания по лишению Кухианидзе депутатских полномочий.

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