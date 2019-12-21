Самара, , 10:47 — REGNUM В Самаре начал курсировать новогодний трамвайный маршрут под управлением Деда Мороза. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, трамвайным поездом с бортовыми номерами вагонов 2019 и 2020 управляет Дед Мороз, а билеты выдает Снегурочка. Трамвай курсирует по маршруту № 3.

Отмечается, что вагоновожатый Кировского трамвайного депо Глеб Евстифеев уже четвертый год подряд примеряет на себя облик сказочного персонажа. Снегурочка же в новогодний рейс отправилась впервые.

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