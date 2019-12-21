Уфа, , 10:52 — REGNUM Масштабный фестиваль «TERRA ZIMA» пройдет в Уфе. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, фестиваль в Уфе пройдет второй раз с 31 декабря 2019 года по 5 января 2020 года на территории Торгово-делового комплекса «Гостиный двор» и парка культуры и отдыха «Кашкадан».

Во время работы фестиваля на этих площадках будут организованы разнообразные зимние развлечения, национальные зимние забавы народов России, различные развлекательные программы и новогодний сюрприз от Башкирского государственного театра оперы и балета.

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