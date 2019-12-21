Киев, , 10:22 — REGNUM Около 5300 незаконных игорных заведений, имеющихся на территории Украины, согласно постановлению украинского правительства утратили возможность работать в законном поле. Об этом 20 декабря заявил начальник управления департамента стратегических расследований национальной полиции Украины Александр Околит, сообщает пресс-служба силового ведомства.

В ведомстве также сообщили, что на данный момент уже прекращена деятельность 179 заведений, предоставлявших услуги игрального бизнеса. При этом было изъято 2,3 тысячи единиц компьютерной техники и оборудование на сумму в общей сложности около 50 млн гривен (около $2 млн 145 тысяч).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков анонсировал закрытие всех игорных заведений на территории Украины.

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