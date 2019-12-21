Тбилиси, , 11:02 — REGNUM Новые программы обучения, внедренные в Грузии, позволяют выпускникам профессиональных училищ уезжать работать в разные страны мира. Об этом 20 декабря заявил министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели во время выступления в парламенте Грузии.

Глава минобра рассказал о том, что в одном из колледжей недавно прошел первый выпуск учеников, которые обучались с помощью профессиональных программам, авторизованных Британской международной образовательной организацией. С новыми дипломами они могут покинуть страну и трудится там, где им больше понравится.

«Наши выпускники с помощью международных дипломов смогут трудоустроиться как в Грузии, так и за ее пределами», — рассказал Чхенкели о преимуществах новой программы.

Он также сообщил, что новая система подготовки охватила 8 профессиональных колледжей, и по ней обучается до 600 человек.

Напомним, в Грузии запущена масштабная реформа образования. Предполагается, что она завершится в течение четырех лет, после чего Грузия якобы станет лидером в образовательной сфере в регионе.