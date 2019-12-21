Москва, , 08:43 — REGNUM Жителей Москвы и Подмосковья 21 и 22 декабря ожидает облачная погода с небольшими осадками. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Днём 21 декабря температура воздуха составит от +1 до +3°С, в ночь на 22 декабря температура может опуститься до 0 °C. 22 декабря воздух прогреется до +5°С.

Прогнозируется юго-восточный ветер 5−10 м/c. Атмосферное давление составит от 740 до 744 мм ртутного столба. По области местами ожидаются небольшие осадки.

Облачная погода сохранится и на следующей неделе. До 27 декабря температура воздуха не будет опускаться ниже 0 °C, жителей столицы и Подмосковья ждут небольшие дожди.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в Москве и Подмосковье был объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности в связи с туманом. Предупреждение о потенциально опасной погоде актуально до 9:00 21 декабря.