Красноярск, , 08:41 — REGNUM 20 декабря в Красноярской митрополии РПЦ прошёл круглый стол, участники которого считают, что столь разрушительная инициатива, какой является широко обсуждаемый в обществе законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия (СБН)», в принципе не должна в Государственной Думе даже обсуждаться. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Организаторами обсуждения, в котором участвовали представители духовенства, общественности, правоохранительных и надзорных органов, депутаты и юристы, являются Красноярская митрополия Русской Православной Церкви и Общероссийская общественная организация защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление».

Открыл дискуссию митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон, который заявил, что закон СБН — это дорога к разрушению семьи, нации и России.

митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон Этот закон может взорвать и межнациональное, и межрелигиозное, и межполовое… и превратиться в некий реальный монстрообразный вопрос, который не только предъявит насилие, но и уничтожит Россию как таковую.

Практически все участники круглого стола согласились с тем, что предложенный сейчас законопроект фактически повторяет (с незначительными косметическими правками) тот документ, который рассматривался красноярскими экспертами и общественниками в 2016 году ‑ и был отвергнут ввиду его полной несостоятельности и опасности для общества.

Общее мнение о категорическом неприятии данной законодательной инициативы было выражено депутатом Государственной Думы от Красноярского края Виктором Зубаревым.

Виктор Зубарев С моей точки зрения, как депутата и участника обсуждений, законопроект опасен. И лучше будет, если мы его не внесем в Государственную Думу

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в сфере борьбы с насилием в семье достаточно мер наказания и «никаких изменений в настоящее время в это законодательство вносить не нужно».

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