Тбилиси, , 08:43 — REGNUM Популярность азартных игр в Грузии наносит вред стране. Такое заявление сделал 20 декабря местоблюститель Католикоса-Патриарха всея Грузии, владыка Шио журналистам после завершения круглого стола на тему популяризации здорового образа жизни среди молодежи и подростков, сообщает агентство «Новости-Грузия».

"Это разрушает личность, семью, человека, деградирует, человека пленяет грех, он находится во власти греха», — сказал священнослужитель.

Он также сообщил, что азартные игры являются одной из самых серьезных проблем в стране, и патриархия Грузии принимает участие в подготовке законопроекта, который должен регулировать данную сферу.

Стоит отметить, что грузинские власти не ведут официальную статистику о числе жителей Грузии, которые увлекаются азартными играми. Однако общественники заявляют, что стране каждый пятый страдает зависимостью от этой пагубной привычки. И если в казино и тому подобные заведения вход несовершеннолетним закрыт, то школьники все чаще начинают играть в азартные игры через интернет. Пока в парламенте Грузии не получается провести даже законопроект об ограничении рекламы азартных игр.