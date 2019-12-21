Вашингтон, , 08:42 — REGNUM Анализ общедоступной информации позволяет отследить местоположение практически любого пользователя смартфона, включая президента США Дональда Трампа. 20 декабря об этом сообщает газета The New York Times.

Использование различных мобильных приложений, включая сервисы прогноза погоды, предусматривает разрешение на сбор данных о местоположении владельцев смартфонов. Эта информация ежедневно фиксируется десятками частных компаний, которые не всегда защищают их должным образом. Издание The New York Times решило проверить, можно ли по этой информации отследить перемещения конкретного человека.

Для этого был обработан массив данных о геолокации более 12 млн американцев, собранный в 2016—2017 годах. Анализ этих данных позволил отследить ежедневные перемещения многих высокопоставленных чиновников. Чтобы проиллюстрировать возможность использования таких данных издание опубликовало сведения о перемещениях президента США Дональда Трампа.

Данные, полученные со смартфона одного из сотрудников службы безопасности, позволили отследить передвижения президента в феврале 2017 года в день встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Данные о геолокации показали, что после выезда из поместья во Флориде Трамп и Абэ посетили два гольф клуба, после чего вернулись в поместье для делового ужина.

«Мы хотим, чтобы наши люди понимали: они уже не могут считать себя анонимами. В настоящее время ни один из жителей планеты не может оставаться анонимным. Все отслеживаются в какой-то степени», — прокомментировали в министерстве обороны США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 февраля президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели совместную игру в гольф, а также деловую встречу в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.