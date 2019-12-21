Медельин, Колумбия, , 08:23 — REGNUM В колумбийском городе Медельин на месте снесенной резиденции наркобарона Пабло Эскобара был открыт парк памяти его жертв Inflexion (Поворотная точка).

В 2019 году власти приняли решение снести восьмиэтажную резиденцию наркобарона Пабло Эскобара, ликвидированного в 1993 году.

На месте снесенной резиденции разбита зеленая зона площадью 5160 квадратных метров. В ее пределах находится 70-метровая интерактивная стена высотой 4 метра. В стене 46 612 отверстий — по числу жертв Медельинского картеля, созданного Эскобаром. Эти отверстия светятся изнутри, символизируя память о тысячах погибших.

Дело в том, что дом Эскобара, который назывался «Монако», стал местом притяжения туристов. Даже несмотря на то, что в этом доме позднее была размещена прокуратура, все равно он напоминал о кровавой эпохе в жизни Колумбии. Было решено его снести.

«Пал символ беззакония, и родился Парк памяти, который мы сегодня посвящаем жертвам, нашим истинным героям, а не преступникам», — сказал на открытии парка секретарь мэрии Мануэль Вилья, который руководил процессом сноса дома Эскобара.