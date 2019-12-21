Самара, , 08:25 — REGNUM Крупнейший в Поволжье океанариум открылся в Самаре. Об этом 20 декабря сообщила журналистам директор по развитию сети океанариумов Ольга Мазанова.

По ее словам, в океанариуме, который занимает площадь 2,5 тысяч кв метров в ТЦ «Московский», обитает более четырех тысяч представителей Мирового океана. Это редкие рыбы, скаты, гигантские пираньи, акулы, мурены и пр.

Океанариум оборудован тоннелем и 50-метровым изогнутым аквариумом, который является самым длинным в Европе.

По словам Ольги Мазановой все виды обитателей этого комплекса выращены в рыборазводниках.