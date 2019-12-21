Москва, , 08:10 — REGNUM В пятницу, 21 декабря, в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, в. Температура воздуха +1…+3 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр. В ночь на 22 декабря в Москве будет 0…+2 °С.

Скорость юго-восточного ветра составит 5—10 м/с.

В Подмосковье временами небольшие осадки (снег с дождём), температура воздуха ожидается в интервале —2…+5 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Гидрометцентр РФ объявил о введении в Москве и Московской области «Жёлтого» уровня опасности в связи с туманом. Этот режим объявлен до 9:00 21 декабря.

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