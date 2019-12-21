Амстердам, , 08:03 — REGNUM Природоохранные организации в Нидерландах выразили удовлетворение решением Верховного суда страны от 19 декабря. Данное решение обязывает власти страны к принятию решительных мер по уменьшению выброса парниковых газов.

По мнению директора гражданской платформы Urgenda, которая в 2013 г. подала иск на правительство страны по уменьшению выбросов, вердикт суда подтверждает, что изменение климата несёт с собою такую опасность, что под угрозой оказываются права человека. Директор Urgenda считает, что в распоряжении властей есть достаточно мер, чтобы добиться реализации поставленной задачи по уменьшению выбросов до конца 2020 г. Однако такие меры, по её словам, до сих пор не принимались из-за отсутсвия политической воли.

Другие природоохранные организации, в частности Оксфам и Гринпис, также выразили удовольствие решением Верховного суда. По их словам, правительство Нидерландов наконец должно перейти к действенным мерам, например закрытие угольных электростанций.

Министр экономики и климата Эрик Вибес (Eric Wiebes) признался, что перед властями стоит сложная задача и заявил, что будут приниматься пошаговые меры с целью исполнения решения Верховного суда.