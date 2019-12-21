Москва, , 07:59 — REGNUM При появлении симптомов алкогольного отравления необходимо очистить желудок, а при ухудшении самочувствия — обратиться к врачу, рассказала ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии Юлия Шевцова 20 декабря Агентству городских новостей «Москва».

Кандидат медицинских наук подчеркнула, что особо опасным может быть отравление суррогатами алкоголя. Характерными симптомами такого отравления являются тошнота, боль в животе, липкий пот и помутнение сознания. Шевцова рассказала, что отравившемуся человеку нужно принять полтора литра воды, после чего очистить желудок. Если эти меры не приведут к улучшению состояния, то необходимо обратиться за медицинской помощью.

Также врач развеяла несколько мифов об алкогольном отравлении. В частности, Шевцова отметила неэффективность применения активированного угля и других сорбентов, а также указала на опасность использования качественного алкоголя в качестве антидота при отравлении суррогатом. Врач объяснила, что этиловый спирт является антидотом только для одного суррогата — метилового спирта. Использование алкогольных напитков при отравлении другими суррогатами алкоголя может только ухудшить состояние пострадавшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай рассказал, что смертность от алкогольных отравлений в России снизилась втрое с 2000 года.

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