Красноярск, , 07:58 — REGNUM Фотоловушка национального парка «Красноярские Столбы» сфотографировала рысь с тремя котятами. Как 20 декабря сообщает региональный портал Newslab.ru, это третий такой случай за последние 70 лет наблюдения.

По словам научного сотрудника парка Владимира Кожечкина, рысята уже почти достигли взрослого состояния — им 6−7 месяцев. На фотографиях видно, что они в хорошем состоянии, активны и упитаны.

«Это самое счастливое время, когда котята еще «купаются» в материнской заботе», — сказал Кожечкин, отметив, что за оставшиеся зимние месяцы мама должна научить подростков охотиться.

Как сообщало ИА REGNUM, погодные аномалии, наблюдавшиеся в Красноярском крае последние месяцы, могут повлиять на кормовую базу рысей, обитающих в природном комплексе национального парка «Красноярские Столбы».

Рысь является единственным представителем семейства кошачьих, проживающих на территории «Красноярских Столбов». По последним данным, здесь зафиксировано 9−10 рысей.

Летом 2019 года с помощью фотофиксации в заповедном ядре обнаружили новую детородную самку с двумя маленькими котятами.

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