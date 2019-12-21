Москва, , 07:17 — REGNUM В связи с прокатившейся по России очередной волной «минирований» социальных учреждений, член Европейской ассоциации психотерапевтов, психолог-эксперт ЦПТР «Близкое сердце» Полина Шамрай высказала корреспонденту ИА REGNUM свое мнение по поводу безопасности:

«Школы забывают, что они являются организациями, оказывающие услуги населению, и потребление этих услуг должно быть безопасным, качественно высоким по установленным стандартам, не причинять вред своему контингенту и окружающим. Если будет замалчивание — не будет паники, с одной стороны, и это хорошо. Но с другой — замалчивание никогда не решит проблему.

Выгодопреобретатель — информационная война. Цель — дискредитация русских органов безопасности. Средство — не просто срыв уроков, а паника, много паники, дистабилизация, крики и стоны населения. Школы от органов должны получить официальные инструкции, в которых прописаны все шаги — не только понятные места эвакуации, но и понятные действия детей и родителей.

Только так можно снять панику и сорвать выгодлпреобретателям процесс — они перестанут вкладывать деньги в не эффективные меры. Работать должны и семья, и школа. Под руководством органов. Те, кто вкладывают деньги, должны понимать, что страна готова к экстремальным действиям, умеет мобилизоввться, не сеет панику в своих рядах — тогда прекратятся вложения средств в телефонный терроризм — они будут не эффективными».

Напомним, ранее о том, что звонки с сообщениями о минировании школ, детских садов, судов, торговых комплексов и других объектов в Москве, предположительно, производятся с территории столицы корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

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