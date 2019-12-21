Барнаул, , 06:41 — REGNUM Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») не видит причин для беспокойства в связи с инициативой Министерства внутренних дел РФ разрешить ГИБДД проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. Комментируя данную тему корреспонденту ИА REGNUM, он пояснил:

«Мне кажется, вполне адекватная мера, а общественники рано бьют тревогу. Дело в том, что эта новация не предусматривает тотальные проверки на дорогах для выявления находящихся за рулем в состоянии опьянения. Скорее всего, речь идет о дополнительной проверке водителя-нарушителя со стороны остановившего его экипажа ДПС с целью установить причину нарушения. Это позволит лишь объективизировать результаты визуального осмотра водителя».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее с инициативой разрешить ГИБДД проверять всех водителей на алкоголь и наркотики выступило Министерство внутренних дел России. Некоторые эксперты и общественники заявили, что новации по выявлению пьяных водителей могут привести к взяткам.

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