Барнаул, 21 декабря 2019, 06:41 — REGNUM Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») не видит причин для беспокойства в связи с инициативой Министерства внутренних дел РФ разрешить ГИБДД проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. Комментируя данную тему корреспонденту ИА REGNUM, он пояснил:
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее с инициативой разрешить ГИБДД проверять всех водителей на алкоголь и наркотики выступило Министерство внутренних дел России. Некоторые эксперты и общественники заявили, что новации по выявлению пьяных водителей могут привести к взяткам.
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