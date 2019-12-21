Кодинск, Красноярский край, , 06:00 — REGNUM В городе Кодинске Красноярского края состоялось торжественное открытие памятника строителям Богучанской ГЭС. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС».

Открыть памятник, проект которого создали участники Молодежного форума Кежемского района, было поручено ветеранам строительства Владимиру Беккер и Николаю Ювкину.

По словам Ювкина, председателя профсоюзной организации гидроэлектростанции, Богучанская ГЭС, история которой началась более 45 лет назад, оказалось одной из самых трудных на Ангаре.

Николай Ювкин На ее строительство приехали настоящие герои, не бросавшие свою станцию ни в зной, ни в холод, ни в самые сложные времена, когда стройка почти остановилась. Мы верили в Богучанскую ГЭС, и мы ее построили. Сегодня она дает четверть энергии всего Красноярского края! Мечта тех, кто начинал строительство ГЭС и продолжал его в самые трудные годы, сбылась

Директор по общим вопросам ПАО «Богучанская ГЭС» Владимир Беккер подчеркнул, что необходимо вспомнить всех, кто внёс вклад в будущую странцию: геологов и гидрологов, которые исследовали Ангару; тех, кто выбирал створ и проектировал её; и конечно всех, кто завершил ее строительство и запустил агрегаты.

Как сообщало ИА REGNUM, запущенная в 2012 году Богучанская ГЭС к октябрю 2019 года выработала 80 млрд киловатт-час электроэнергии.

Читайте ранее в этом сюжете: Богучанская ГЭС выработала 80-миллиардный киловатт-час электроэнергии