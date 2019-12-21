Одесса, Украина, , 02:01 — REGNUM Приказами главного управления госслужбы по ЧС Украины уволены начальник службы в Одесской области Виктор Федорчак и его заместитель Михаил Вовк. Об этом 20 декабря сообщается на сайте областного управления ведомства.

Новым руководителем регионального управления ГСЧС назначен Вадим Шулюк, занимавший должность первого заместителя начальника службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря в результате пожара в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погибли 16 человек.

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